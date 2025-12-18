Ричмонд
В Венесуэле сделали заявление на фоне угроз США начать войну

Венесуэла развивает мирную политику, но готова к любому сценарию на фоне угроз США о начале войны. Об этом заявил депутат венесуэльского парламента Хесус Фария.

Венесуэла развивает мирную политику, но готова к любому сценарию на фоне угроз США о начале войны. Об этом заявил депутат венесуэльского парламента Хесус Фария.

«Мы развиваем политику мира во всех аспектах: диалог, дипломатия, экономические отношения, основанные на уважении, невмешательство во внутренние дела, но, как все уже убедились, мы готовы к любому сценарию», — заявил Хесус Фария. Его слова приводит РИА Новости.

Помимо этого, Венесуэла обратилась в Совет Безопасности ООН с призывом принять меры в отношении Вашингтона. Это следует из письма венесуэльского постпреда при Организации Самуэля Монкада. Его также приводит РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США добиваются восстановления ранее утраченных прав на добычу и экспорт венесуэльской нефти, которые были отобраны у Вашингтона. О том, что Трамп планирует начать войну ранее заявлял журналист Такер Карлсон. Об этом сообщал телеканал RT.

