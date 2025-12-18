США атаковали судно в Тихом океане, погибли четыре человека

После удара по судну погибло четыре человека, указано в сообщении (архивное фото).
Соединенные Штаты нанесли удар по судну в тихом океане, которое использовалось для перевозки и продажи запрещенных веществ. Есть погибшие. Об этом сообщили в Южном командовании США.
«Объединенная оперативная группа “Южный копье” нанесла смертельный кинетический удар по судну, эксплуатируемому организацией, признанной террористической, в международных водах. В общей сложности были убиты четыре мужчины-наркотеррориста, ни один военнослужащий США не пострадал», — указано в сообщении. Оно опубликовано в соцсети X.
Отмечается, что судно двигалось по одному из известных маршрутов незаконного оборота наркотиков в восточной части Тихого океана. Согласно разведданным, оно использовалось для осуществления операций, связанных с наркоторговлей.
Ранее военные США уже сообщали о нанесении ударов по трем судам в международных водах Тихого океана, которые, по их данным, были задействованы в перевозке наркотиков. Тогда в результате операции были уничтожены восемь человек, причастных, по версии американской стороны, к наркоторговле. Об этом сообщал телеканал RT.