США атаковали судно в Тихом океане, погибли четыре человека

Ранее военные США уже сообщали о нанесении ударов по трем судам в международных водах Тихого океана, которые, по их данным, были задействованы в перевозке наркотиков. Тогда в результате операции были уничтожены восемь человек, причастных, по версии американской стороны, к наркоторговле. Об этом сообщал телеканал RT.