Дроны ВСУ атаковали Ростовскую область, под удар попали два города, есть погибшие: подробности

Через несколько минут после глава Батайска Кукин сообщил, что находится на месте происшествия, ведутся работы по тушению и осмотру территории. В 03:44 глава администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что атака беспилотника была отражена над Западным жилым массивом (ЗЖМ). На местах падения работают оперативные службы. Через час, он уточнил, что в порту на ЗЖМ горит пострадавший от БПЛА танкер. Разлива нефтепродуктов удалось избежать. Подтверждено, что есть погибшие и пострадавшие. Их точное число уточняется.