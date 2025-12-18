Дроны ВСУ атаковали Ростовскую область, под удар попали два города, есть погибшие: подробности

Дроны ВСУ атаковали Ростовскую область: есть повреждения и погибшие.
Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область в ночь на 18 декабря. Повреждения получили несколько жилых корпусов, также под удар попало судно в порту. По словам властей региона, четыре человека пострадали, также сообщается о погибших. Что известно о ЧП — в материале URA.RU.
Грохот в Батайске.
Первые сообщения о происходящем в регионе разместил в своем telegram-канале глава Батайска Валентин Кукин. Примерно в 02:23 он сообщил о «грохоте в городе». Глава города призвал жителей не паниковать и не подходить к окнам, а также не приближаться к возможным местам падения беспилотника. По его словам, все экстренные службы были приведены в режим повышенной готовности.
Повреждения в Ростове и огонь в Батайске.
Полчаса спустя губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о воздушной атаке в Ростове-на-Дону и Батайске. Была повреждена гражданская инфраструктура: в Ростове была повреждена строящаяся многоэтажка в западном районе города. В Батайске загорелись два частных дома. По словам главы региона, информация о пострадавших на тот момент уточнялась.
Спустя некоторое время Слюсарь уточнил, что в Ростове пострадало два корпуса строящейся многоэтажки, зафиксированы разрушения и задымление на уровне пятого этажа. Также в порту повреждено судно. Предварительно сообщается о жертвах среди экипажа. Также в Батайске медицинская помощь потребовалась четверым жителям. Об этом стало известно в 03:30 по местному времени.
Прочие подробности.
Через несколько минут после глава Батайска Кукин сообщил, что находится на месте происшествия, ведутся работы по тушению и осмотру территории. В 03:44 глава администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что атака беспилотника была отражена над Западным жилым массивом (ЗЖМ). На местах падения работают оперативные службы. Через час, он уточнил, что в порту на ЗЖМ горит пострадавший от БПЛА танкер. Разлива нефтепродуктов удалось избежать. Подтверждено, что есть погибшие и пострадавшие. Их точное число уточняется.