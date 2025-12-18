Ричмонд
Украинские БПЛА атаковали Ростов: МЧС тушат пожар на танкере, есть погибшие

Скрябин заявил о пожаре на танкере и погибших после атаки ВСУ на Ростов.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотники ВСУ ударили по Ростову-на-Дону. После атаки на одном из танкеров произошло возгорание. Имеются сведения о погибших и пострадавших, уведомил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин в Telegram-канале.

Он сообщил, что оперативные службы уже тушат пожар на танкере. Количество погибших и пострадавших пока не известно.

«Разлива нефтепродуктов удалось избежать. К сожалению, имеются погибшие и пострадавшие. Информация уточняется», — заявил Александр Скрябин.

По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, повреждения получили также объекты гражданской инфраструктуры. Налет дронов совершен на Ростов и Батайск. В региональном центре повреждено строящееся многоэтажное здание, сообщил губернатор.

