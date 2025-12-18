Атака ВСУ на порт и многоэтажки в Ростове: есть жертвы и раненые

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростова-на-Дону и многоэтажные дома в Батайске и Ростове. В результате ударов есть погибшие и раненые. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.