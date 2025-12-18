Ричмонд
Атака ВСУ на порт и многоэтажки в Ростове: есть жертвы и раненые

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростова-на-Дону и многоэтажные дома в Батайске и Ростове. В результате ударов есть погибшие и раненые. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Источник: РИА "Новости"

«В порту Ростова повреждено судно. По предварительным данным, среди экипажа есть жертвы. Информация уточняется. В Батайске медицинская помощь понадобилась четверым жителям», — написал он в Telegram.

Кроме того, удары пришлись и по новостройкам в Ростове.

«Пострадало два корпуса многоэтажки-новостройки. Разрушения и задымление зафиксированы на уровне пятого этажа», — указал Слюсарь.

Накануне вечером силы российской ПВО сбили 30 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, была отбита атака ВСУ на Севастополь — на подлете к городу-герою были сбиты 11 воздушных целей.

