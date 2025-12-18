Атака ВСУ на порт и многоэтажки в Ростове: есть жертвы и раненые

«В порту Ростова повреждено судно. По предварительным данным, среди экипажа есть жертвы. Информация уточняется. В Батайске медицинская помощь понадобилась четверым жителям», — написал он в Telegram.
Кроме того, удары пришлись и по новостройкам в Ростове.
«Пострадало два корпуса многоэтажки-новостройки. Разрушения и задымление зафиксированы на уровне пятого этажа», — указал Слюсарь.
Накануне вечером силы российской ПВО сбили 30 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, была отбита атака ВСУ на Севастополь — на подлете к городу-герою были сбиты 11 воздушных целей.