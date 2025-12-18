В Новосибирской области водителя погрузчика приговорили за смерть человека

В Новосибирской области водителя погрузчика признали виновным в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей. Ордынский районный суд вынес приговор, сообщили в пресс-службе судов НСО.
Трагический случай произошел 12 октября 2025 года. Обвиняемый, управлявший погрузчиком марки «Kramer», не проверил безопасность манёвра перед разворотом. Когда он двигался задним ходом, наехал на человека, который находился позади машины. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде двух лет ограничения свободы. Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.