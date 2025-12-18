В России запатентовали отвлекающий дрон- «невидимку»

Дрон был спроектирован с применением стелс-технологий, указано в материале.
Специалисты предприятия «Молния» опубликовали патент на малозаметный ударный БПЛА, входящий в состав наземного комплекса. Это следует из описания к патенту.
«Задача изобретения заключается в создании автономного ударного БПЛА одноразового применения наземного старта с боевым снаряжением, имеющего возможность поражения широкой номенклатуры объектов, в том числе целей известного типа, с известными координатами, в заданном районе, на значительном удалении от линии боевого соприкосновения», — указано в описании к патенту. Его приводит ТАСС.
Отмечается, что дрон спроектирован с использованием стелс-технологий. В частности, трапециевидный граненый фюзеляж, высокорасположенное стреловидное крыло, S-образный верхний воздухозаборник, а также применение радиопрозрачных материалов в конструкции существенно уменьшают его эффективную радиолокационную отражающую поверхность.
Сам беспилотник может переносить термобарические боевые части и осколочно-фугасные снаряды. Также указано, что для его более эффективного применения необходимо обеспечивать запуск комплекса по трехэшелонной системе: первый — отвлекает и провоцирует системы ПВО, второй — уничтожает эти средства, а третий — наносит удар по объектам противника.
Ранее в России сообщалось о переходе к применению многоразовых ударных БПЛА, таких как «Ночная Ведьма» и «Бульдог-13», которые оснащаются помехоустойчивыми системами и модульными боевыми блоками. Одновременно госкорпорация «Ростех» освоила выпуск барражирующих боеприпасов для поражения артиллерии, HIMARS и бронетехники, что указывает на параллельное развитие как многоразовых, так и одноразовых ударных дронов.