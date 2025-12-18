Ричмонд
Осетр за 481 тысячу: суд вынес приговор новосибирскому браконьеру

В Новосибирской области мужчина был осуждён за вылов сибирского осетра. Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции, его обвиняли в незаконной добыче, хранении и перевозке особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу РФ.

Источник: Сиб.фм

Инцидент произошел в августе 2025 года в акватории Новосибирского водохранилища вблизи села Спирино. Мужчина, используя лодку с подвесным мотором, извлек из воды собственные ставные сети. В одной из них был единственный, но ценный улов — сибирский осётр. Недолгое браконьерство пресекли сотрудники полиции, которые задержали нарушителя и изъяли рыбу, которая находилась в лодке.

В судебном заседании сибиряк полностью признал вину. Сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам страны, была оценена в 481 368 рублей.

Ордынский районный суд назначил ему наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства с таким же испытательным сроком. Также мужчина должен выплатить 377 368 рублей в счёт возмещения ущерба, частично им уже погашенного. Приговор ещё не вступил в силу.

Ранее Сиб.фм сообщал о браконьерах, которые подстрелили трёх лишних косуль в Новосибирской области.