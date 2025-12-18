Ричмонд
В Новосибирске осудили мошенника, который обманул пенсионерку на 3,9 млн рублей

Он вынудил пожилую женщину отдать все накопления и продать квартиру.

Источник: Комсомольская правда

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор жителю Челябинской области, который обманул пенсионерку на 3,9 млн рублей. Его признали виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, и повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Фигурант вместе с неустановленными лицами, которые выдавали себя за правоохранителей, с 13 июня по 17 июля 2023 года обманным путем вынудили пенсионерку перевести им 286,5 тысячи рублей. В эту сумму вошли как личные средства потерпевшей, так и взятые в кредит.

С 17 по 18 июля мошенники вновь связались с бабушкой и убедили ее перевести еще 1 млн рублей из личных сбережений. Но этого злоумышленникам оказалось мало, и с 21 июля по 29 декабря того же года они уговорили пенсионерку взять кредит под залог квартиры, а потом и вовсе продать жилище. В итоге в руки мошенников утекло еще более 2,6 млн рублей.

— Общий размер ущерба от преступления составил 3 930 012 рублей 28 копеек, — уточнили в пресс-службе.

Челябинцу назначили 7,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 250 тысяч рублей. Кроме того, его телефон, использовавшийся как средство совершения преступления, конфисковали и обратили в доход государства.