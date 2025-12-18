В Новосибирске осудили мошенника, который обманул пенсионерку на 3,9 млн рублей

С 17 по 18 июля мошенники вновь связались с бабушкой и убедили ее перевести еще 1 млн рублей из личных сбережений. Но этого злоумышленникам оказалось мало, и с 21 июля по 29 декабря того же года они уговорили пенсионерку взять кредит под залог квартиры, а потом и вовсе продать жилище. В итоге в руки мошенников утекло еще более 2,6 млн рублей.