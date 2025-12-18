Ресторан на Спортивной набережной сгорел во Владивостоке

Баржа в районе набережной Спортивной гавани и пляжа «Юбилейный» была построена к 125-летию Владивостока, а в 2020 году её модернизировали в рамках реконструкции всей зоны отдыха (в честь 160-летия города). Сооружение частично разобрали и перестроили. Реконструкция велась под личным контролем губернатора Приморья Олега Кожемяко, который подчёркивал, что набережная является «лицом» города, который, в свою очередь, является столицей Дальнего Востока, поэтому променад со всеми объектами на нём должен этому статусу соответствовать.