Ресторан на Спортивной набережной сгорел во Владивостоке

Информацию о возгорании передали оперативным службам 18 декабря в 03:48. К прибытию пожарных первый этаж горел изнутри полностью, второй и третий — частично.
Пожар локализовали и ликвидировали на площади 200 квадратных метров, человеческих жертв нет. Дознаватели МЧС выясняют причину случившегося и подсчитывают ущерб от пожара.
Баржа в районе набережной Спортивной гавани и пляжа «Юбилейный» была построена к 125-летию Владивостока, а в 2020 году её модернизировали в рамках реконструкции всей зоны отдыха (в честь 160-летия города). Сооружение частично разобрали и перестроили. Реконструкция велась под личным контролем губернатора Приморья Олега Кожемяко, который подчёркивал, что набережная является «лицом» города, который, в свою очередь, является столицей Дальнего Востока, поэтому променад со всеми объектами на нём должен этому статусу соответствовать.
Сейчас баржа выглядит печально: сильно изуродован фасад, выбита часть окон панорамного остекления.
Пляж «Юбилейный» со всеми постройками, включая баржу, сейчас деприватизируют, так как процесс их передачи в частные руки признали незаконным. Саму территорию возвращают государству, а сооружения и объекты на ней — муниципалитету.