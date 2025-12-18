Защитник Фургала оспорила его 25-летний приговор по экономическому делу

В начале декабря суд в Москве приговорил Фургала по так называемому экономическому делу к 23 годам колонии. С учетом ранее вынесенного приговора общий срок составил 25 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Еще восемь фигурантов дела получили сроки от 10 до 20 лет. Единственным, кто избежал реального заключения, стал Дмитрий Голованов — ему назначили условное наказание, поскольку ему не вменялась причастность к организованному преступному сообществу.