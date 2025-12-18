Защитник Фургала оспорила его 25-летний приговор по экономическому делу

Адвокаты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подали апелляцию на приговор Бабушкинского районного суда Москвы. Защита настаивает на полной отмене решения и вынесении оправдательного вердикта.
Как сообщила представитель Фургала Дарья Грибанова, жалоба уже направлена в установленном порядке. В ней защита требует признать приговор незаконным и прекратить уголовное преследование экс-главы региона.
В начале декабря суд в Москве приговорил Фургала по так называемому экономическому делу к 23 годам колонии. С учетом ранее вынесенного приговора общий срок составил 25 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Еще восемь фигурантов дела получили сроки от 10 до 20 лет. Единственным, кто избежал реального заключения, стал Дмитрий Голованов — ему назначили условное наказание, поскольку ему не вменялась причастность к организованному преступному сообществу.
На скамье подсудимых оказались преимущественно бывшие сотрудники предприятий группы «Торэкс», которую следствие связывает с Фургалом. Фигурантам инкриминировали организацию преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, легализацию доходов и незаконное участие в предпринимательской деятельности. Всего в деле почти 15 эпизодов. Никто из обвиняемых вину не признал.
Следствие утверждает, что Фургал, будучи депутатом Госдумы, фактически руководил коммерческой деятельностью через подконтрольных лиц. По версии обвинения, его политическое покровительство позволяло участникам схемы совершать мошеннические операции, в результате которых были похищены средства на сумму в несколько миллиардов рублей.
Ранее, 10 февраля 2023 года, Люберецкий городской суд Подмосковья приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в организации двух убийств и одного покушения на убийство предпринимателей в начале 2000-х годов. Апелляция и кассация оставили этот приговор в силе.
