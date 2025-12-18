Жителя Приморья обвиняют в призывах к теракту через интернет

В Приморском крае начали расследование уголовного дела о преступлении террористического характера. Поводом стали публикации в интернете, которые содержали прямые призывы к насилию. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Как сообщили в СКР по Приморскому краю, уголовное дело открыли в отношении 37-летнего жителя Фокино. Мужчину обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет.
По данным следствия, мужчина использовал личный аккаунт в мессенджере «Телеграм», где в групповом чате с открытым доступом размещал сообщения с призывами к совершению теракта. Публикации стали основанием для проведения проверки и дальнейших следственных действий.
Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. У мужчины изъяли средство связи, также были допрошены свидетели. Противоправную деятельность выявили сотрудники управления ФСБ России по Тихоокеанскому флоту. Расследование продолжается.