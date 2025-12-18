Трамп не упомянул Украину и угрозы Венесуэле в обращении по новым инициативам

Год назад США были мертвы, заявил Трамп.
Президент США Дональд Трамп, во время своего обращения к нации, не упомянул усилия США по урегулированию конфликта на Украине и рост напряженности вокруг Венесуэлы. Произошло это во время эфира в социальных сетях.
Однако во время эфира в соцсети X, Трамп упомянул, что год назад США находились в состоянии «политической смерти». И в данный момент Штаты стали «самой крутой страной в мире».
Помимо этого президент США подчеркнул, что за последние 11 месяцев ему удалось привнести в Вашингтон больше позитивных изменений, чем какая-либо другая администрация за всю историю США. По его словам, раньше ничего подобного не происходило.
Ранее Трамп неоднократно подчеркивал прогресс в урегулировании конфликта на Украине, заявляя, что политическое решение «ближе, чем когда-либо». По итогам переговоров в Берлине с участием делегаций США, европейских стран и Украины он оценивал контакты как успешные и отмечал, что стороны меняют позиции и сближаются по ключевым вопросам.