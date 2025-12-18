Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп не упомянул Украину и угрозы Венесуэле в обращении по новым инициативам

Президент США Дональд Трамп, во время своего обращения к нации, не упомянул усилия США по урегулированию конфликта на Украине и рост напряженности вокруг Венесуэлы. Произошло это во время эфира в социальных сетях.

Год назад США были мертвы, заявил Трамп.

Президент США Дональд Трамп, во время своего обращения к нации, не упомянул усилия США по урегулированию конфликта на Украине и рост напряженности вокруг Венесуэлы. Произошло это во время эфира в социальных сетях.

Однако во время эфира в соцсети X, Трамп упомянул, что год назад США находились в состоянии «политической смерти». И в данный момент Штаты стали «самой крутой страной в мире».

Помимо этого президент США подчеркнул, что за последние 11 месяцев ему удалось привнести в Вашингтон больше позитивных изменений, чем какая-либо другая администрация за всю историю США. По его словам, раньше ничего подобного не происходило.

Ранее Трамп неоднократно подчеркивал прогресс в урегулировании конфликта на Украине, заявляя, что политическое решение «ближе, чем когда-либо». По итогам переговоров в Берлине с участием делегаций США, европейских стран и Украины он оценивал контакты как успешные и отмечал, что стороны меняют позиции и сближаются по ключевым вопросам.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше