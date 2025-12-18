Три горя в семье: убитого в школе Одинцова ребенка похоронят в Таджикистане

Заметив у одного из классов толпу младшеклассников, Тимофей резко направился к ним, детей закрыла собой обеспокоенная и не понимавшая, что происходит, учительница. В этот момент девятиклассника окликнул 32-летний охранник. Подросток потребовал, чтобы тот не подходил к нему, а позже распылил содержимое баллончика ему в лицо и ударил ножом в спину.