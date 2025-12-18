Три горя в семье: убитого в школе Одинцова ребенка похоронят в Таджикистане

Трагедия в подмосковном поселке Горки-2, где девятиклассник напал на охранника и учеников школы потрясла не только местных жителей, но и всю страну.
Утром во вторник, 16 декабря, мальчик по имени Кобилджон как обычно пришел в Успенскую общеобразовательную школу, где он учился, а его мама работала уборщицей. Однако ни он, ни его семья не знали, что этот день станет для ребенка последним.
Спустя всего пару часов его убили прямо в стенах родной школы. Что известно о семье умершего ребенка и его убийцы и когда похоронят 10-летнего мальчика — в материале aif.ru.
Страшные крики и кровь: хроника дня трагедии.
В день трагедии 15-летний Тимофей, ученик девятого класса, пришел в школу с газовым баллончиком и ножом. Хронологию своего преступления он снимал на камеру, которую разместил в районе груди.
Подросток подготовился к преступлению в школьном туалете, надел белую маску на лицо, взял оружие и пошел гулять по коридорам школы.
Предварительно, Тимофей ходил по школе и заглядывал в учебные классы, чтобы найти учительницу по математике. Но ее нигде не было. На кадрах слышно, как подросток еле слышно заругал себя за невезение с поисками.
Он беспечно прогуливался по школе, здоровался с учениками младших классов, его некоторое время даже сопровождала одна из сотрудниц школы, однако перед нападением она оставила его одного.
Заметив у одного из классов толпу младшеклассников, Тимофей резко направился к ним, детей закрыла собой обеспокоенная и не понимавшая, что происходит, учительница. В этот момент девятиклассника окликнул 32-летний охранник. Подросток потребовал, чтобы тот не подходил к нему, а позже распылил содержимое баллончика ему в лицо и ударил ножом в спину.
До потрясшего всю страну убийства в этот момент оставались считанные секунды. Пока подросток отвлекся на охранника, учительница завела четвероклассников в класс, за дверью снаружи остался только Кобилджон, который, вероятно, тоже отвлекся на происходящее.
Тимофей заметил ребенка и побежал за ним с ножом, крича при этом, что школьнику настал конец. Мальчик побежал на лестницу и упал. Там его догнал Тимофей и до смерти забил ножом.
Позже подростка задержали. Возбуждено уголовное дело.
Что известно о семье убитого ребенка?
10-летний мальчик в тот роковой день получил слишком серьезные раны. Прибывшие на место медики нашли лишь безжизненное тело ребенка.
Известно, что в той же школе, где произошла трагедия, работает мама мальчика. Женщина после смерти мужа и отца ребенка зарабатывала тем, что мыла полы. Глава семейства умер незадолго до сына. Женщина ранее потеряла еще и мать.
У погибшего мальчика есть брат-близнец. Только он остался у убитой горем матери. Семья родом из Таджикистана.
Мальчика похоронят в Таджикистане.
Мама одного из учеников той же Успенской школы сообщила, что женщина вместе с телом сына улетела на родину.
«Кобилджона похоронят в Таджикистане 18 декабря. В 9−10 утра по местному времени. Мама уже вылетела на родину с сыном», — сообщила она.
Родители учеников школы организовали сбор помощи для матери, потерявшей ребенка, однако никакие деньги не помогут ей пережить столь болезненную утрату.
Разослал манифест и получил поддержку от украинцев.
Разбираясь в мотивах 15-летнего подростка, врач-психиатр Василий Шуров отметил, что его могли завербовать и подтолкнуть на преступление те, с кем он общался в Сети.
Накануне трагедии Тимофей разослал одноклассникам 11-страничный манифест «Мой гнев». В тексте он выражал ненависть к обществу, разделял людей по национальностям и религиям.
Сразу после убийства в его личном Telegram-канале, который позже был удален, появились слова поддержки от людей с украинскими символами на аватарках. Они не только одобряли поступок Тимофея, но и отправляли ему виртуальные подарки, обещая «вытащить» его.
Тогда же появилось предположение, что подростка за некоторое время до трагедии начали обрабатывать и подготавливать к преступлению некие люди, действовавшие дистанционно.
«Скорее всего, подростка обработали и подтолкнули к преступлению. Подростки вообще очень уязвимы», — отметил Шуров.
Что известно о семье убийцы?
Семья подростка, совершившего нападение, довольно скрытно ведет себя в Сети. Известно, что родители Тимофея небогаты, об инциденте в школе папа мальчика узнал из новостей. Давать комментарии они отказываются.
Семья Тимофея живет в поселке Сосны, который находится в 15 км от Одинцово. Мама в последнее время работала в местном санатории, а до этого — в различных медицинских центрах. На страницах в социальных сетях у нее практически нет фото — лишь одно селфи, сделанное, вероятно, несколько лет назад.
Примечательно, что Тимофей устроил нападение на школу ровно за неделю до дня рождения матери. О папе подростка также известно не много. По предварительной информации, он работает водителем у некого бизнесмена и занимается перевозками.
В семье, кроме Тимофея, еще две дочери.
