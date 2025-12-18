В Омской области нашли водителя, который сбил двух подростков

Омская Госавтоинспекция сообщила о поимке водителя, скрывшегося с места ДТП. Всё случилось в поселке Павлоградка Павлоградского района Омской области.
16 декабря, около пяти часов вечера, на одной из улиц водитель сбил пешеходов, девушек 16 и 17 лет, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Несовершеннолетние были доставлены в медицинское учреждение.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция установила автомобиль виновника аварии. За рулем «ВАЗ 21102» находился 50-летний мужчина, проживающий в Павлоградке. Машину нашли во дворе жилого дома. Почему водитель покинул место ДТП не сообщается. Также пока неизвестно о состоянии пострадавших. Проводится проверка.