Раскрыт роман британской надзирательницы в одной из самых охраняемых тюрем

Речь идет о 27-летней Бетани Дент-Рейнольдс, работавшей надзирателем в учреждении, которое считается одной из самых защищенных тюрем Великобритании. Следствие установило, что на протяжении нескольких месяцев она состояла в личных отношениях с заключенным Кираном Робинсоном, передает Daily Star.