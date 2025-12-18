Раскрыт роман британской надзирательницы в одной из самых охраняемых тюрем

Сотрудница лондонской тюрьмы строгого режима Белмарш оказалась на скамье подсудимых из-за интимной связи с осужденным. История получила огласку после признаний самой обвиняемой.
Речь идет о 27-летней Бетани Дент-Рейнольдс, работавшей надзирателем в учреждении, которое считается одной из самых защищенных тюрем Великобритании. Следствие установило, что на протяжении нескольких месяцев она состояла в личных отношениях с заключенным Кираном Робинсоном, передает Daily Star.
В рамках разбирательства женщине также вменяли передачу осужденному доступа к служебному программному обеспечению сотрудников тюрьмы. Однако этот эпизод защите удалось исключить из обвинения, доказав его несостоятельность.
Несмотря на это, уголовное преследование продолжается. Дент-Рейнольдс грозит реальный срок лишения свободы. Окончательный приговор суд планирует огласить в феврале 2026 года.
Тюрьма Белмарш относится к учреждениям максимального уровня безопасности. В ней содержатся мужчины, представляющие повышенную угрозу для общества и национальной безопасности. Случай с надзирателем стал серьезным ударом по репутации системы, где подобные инциденты считаются недопустимыми.
