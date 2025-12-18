В Финляндии неожиданно арестовали виллу российского бизнесмена из-за долгов

Финские власти наложили арест на виллу российского бизнесмена Бориса Ротенберга в городе Ханко. Недвижимость может быть принудительно изъята и выставлена на продажу.
Как сообщает финский вещатель Yle, основанием для ареста стала задолженность по налогу на недвижимость в размере нескольких тысяч евро. По данным издания, Ротенберг не смог своевременно оплатить налог из-за санкционных ограничений: после включения в европейские санкционные списки ему заблокировали возможность переводов на счета в финских банках, пишет СМИ.
Речь идет о земельном участке с виллой в районе Ханко, который принадлежит бизнесмену на протяжении нескольких лет. Еще в 2018 году суд запретил дальнейшую застройку этой территории. Ротенберг планировал возвести гостевой дом площадью около 350 кв. м, однако против выступили Вооруженные силы Финляндии. Военные указали, что участок расположен вблизи артиллерийского полигона.
Ранее под принудительное взыскание в Финляндии уже попадала коммерческая недвижимость, связанная с бизнесом Ротенберга. Тогда объект в столичном регионе был арестован из-за долгов по коммунальным платежам на сумму более 27 тыс. евро. По словам юриста Микко Мантере, представляющего интересы предпринимателя, задолженность была погашена, и арест сняли. Однако один из объектов к тому моменту успели реализовать на торгах.
Мантере сообщил, что ситуация с виллой в Ханко остается нерешенной и в настоящее время находится на рассмотрении финских властей. Решение о дальнейшей судьбе недвижимости может быть принято в ближайшее время.
Читайте также: Алматинский каннибал — как система выпустила маньяка Джумагалиева на улицы.