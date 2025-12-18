В Финляндии неожиданно арестовали виллу российского бизнесмена из-за долгов

Ранее под принудительное взыскание в Финляндии уже попадала коммерческая недвижимость, связанная с бизнесом Ротенберга. Тогда объект в столичном регионе был арестован из-за долгов по коммунальным платежам на сумму более 27 тыс. евро. По словам юриста Микко Мантере, представляющего интересы предпринимателя, задолженность была погашена, и арест сняли. Однако один из объектов к тому моменту успели реализовать на торгах.