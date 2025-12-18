В Петербурге напавшему на учительницу школьнику и охраннице предъявили обвинение

«15-летнему ученику одной из школ в Санкт-Петербурге, который 15 декабря 2025 года нанес ножевые ранения учительнице, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Также предъявлено обвинение сотруднице охранного предприятия по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), которая не произвела досмотр школьника, пронесшего нож в школу, несмотря на срабатывание рамки металлоискателя», — говорится в сообщении.