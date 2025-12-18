Ричмонд
В Ростовской области при атаке БПЛА три человека погибли и девять пострадали

В результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область погибли три мирных жителя, еще девять пострадали. Об этом 18 декабря сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Источник: Известия

«Минувшей ночью под атакой БПЛА были Ростов, Батайск и Таганрог. К сожалению, в результате погибли и получили ранения мирные люди», — написал он в своем Telegram-канале.

Слюсарь сообщил, что на возгоревшемся из-за атаки БПЛА судне в Ростове-на-Дону погибли два члена экипажа. Еще трое человек получили ранения. Пламя устранили на площади 20 кв. м.

В Батайске жертвами действий украинских боевиков стали семь мирных жителей, одного из которых медикам спасти не удалось.

Губернатор Ростовской области выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Он уточнил, что получившим ранения гражданам будет оказана вся необходимая помощь. Кроме того, Слюсарь добавил, что все данные о последствиях атаки зафиксируют муниципальные комиссии.

Губернатор Ростовской области сообщил ранее в этот день, что в результате атаки БПЛА на Батайск произошло возгорание двух частных домов. Позже он добавил, что при атаке на ростовский порт повредилось судно. Глава Ростова-на-Дону уточнил, что разлива нефтепродуктов удалось избежать.

