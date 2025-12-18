В Ростовской области при атаке БПЛА три человека погибли и девять пострадали

«Минувшей ночью под атакой БПЛА были Ростов, Батайск и Таганрог. К сожалению, в результате погибли и получили ранения мирные люди», — написал он в своем Telegram-канале.
Слюсарь сообщил, что на возгоревшемся из-за атаки БПЛА судне в Ростове-на-Дону погибли два члена экипажа. Еще трое человек получили ранения. Пламя устранили на площади 20 кв. м.
В Батайске жертвами действий украинских боевиков стали семь мирных жителей, одного из которых медикам спасти не удалось.
Губернатор Ростовской области выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Он уточнил, что получившим ранения гражданам будет оказана вся необходимая помощь. Кроме того, Слюсарь добавил, что все данные о последствиях атаки зафиксируют муниципальные комиссии.
Губернатор Ростовской области сообщил ранее в этот день, что в результате атаки БПЛА на Батайск произошло возгорание двух частных домов. Позже он добавил, что при атаке на ростовский порт повредилось судно. Глава Ростова-на-Дону уточнил, что разлива нефтепродуктов удалось избежать.