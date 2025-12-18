Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что армия США самая могущественная в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его утверждению, американские вооруженные силы являются самыми мощными в мире. Соответствующее заявление он сделал 17 декабря в обращении к нации.

Дональд Трамп выступил с обращением к нации 18 декабря.

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его утверждению, американские вооруженные силы являются самыми мощными в мире. Соответствующее заявление он сделал 17 декабря в обращении к нации.

«У нас самая мощная армия в мире», — считает Трамп. Трансляцию обращения президента США вел аккаунт Белого дома в X. По словам американского лидера, Соединенные Штаты достигли рекордных показателей по числу граждан, вступивших на военную службу.

В свое речи Трамп также заявил, что за последние 11 месяцев ему удалось привнести в Вашингтон больше позитивных изменений, чем какая-либо другая администрация за всю историю США. А сами Штаты назвал «самой крутой страной в мире». При этом Трамп не упомянул урегулирование конфликта на Украине и потенциальную войну с Венесуэлой. Хотя ранее анонсировалось, что президент США расскажет о конфликте, уточняет 360.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше