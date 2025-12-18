Трамп заявил, что армия США самая могущественная в мире

В свое речи Трамп также заявил, что за последние 11 месяцев ему удалось привнести в Вашингтон больше позитивных изменений, чем какая-либо другая администрация за всю историю США. А сами Штаты назвал «самой крутой страной в мире». При этом Трамп не упомянул урегулирование конфликта на Украине и потенциальную войну с Венесуэлой. Хотя ранее анонсировалось, что президент США расскажет о конфликте, уточняет 360.ru.