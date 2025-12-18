Ричмонд
Полиция Хабаровска задержала взломщика салонов по ремонту быттехники

Целью преступника становилась выручка.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске полицейские задержали 20-летнего безработного жителя, который взламывал салоны по ремонту бытовой техники и крал выручку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Преступления совершались дважды, в январе и июне, в салонах на улице Большой. Хабаровчанин взламывал входные двери и уносил оставленную предпринимателями выручку. Ущерб составил 122 тысячи рублей. Деньги он потратил.

— Возбуждены уголовные дела о кражах (ч.2 ст. 158 УК РФ). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, ранее в Хабаровске сотрудник склада маркетплейса крал товары из посылок.