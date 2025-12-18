Ричмонд
Два члена экипажа загоревшегося при атаке ВСУ танкера в Ростове погибли, трое ранены

Два члена экипажа судна, находившегося в порту Ростова-на-Дону, погибли в результате воздушной атаки ВСУ, ещё трое пострадали. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

«Из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, ещё три — получили ранения. Пожар потушен на площади 20 кв.м», — написал Слюсарь в телеграм-канале.

При пожаре в строящейся многоэтажке на Западе города никто не пострадал. Помимо Ростова под атакой оказались Таганрог и Батайск.

Вечером 17 декабря силы ПВО отражали атаку ВСУ над Крымом и Чёрным морем. За три часа были ликвидированы 30 украинских беспилотников.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

