Два члена экипажа загоревшегося при атаке ВСУ танкера в Ростове погибли, трое ранены

«Из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, ещё три — получили ранения. Пожар потушен на площади 20 кв.м», — написал Слюсарь в телеграм-канале.
При пожаре в строящейся многоэтажке на Западе города никто не пострадал. Помимо Ростова под атакой оказались Таганрог и Батайск.
Вечером 17 декабря силы ПВО отражали атаку ВСУ над Крымом и Чёрным морем. За три часа были ликвидированы 30 украинских беспилотников.
