Два члена экипажа погибли на грузовом судне в Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА

В результате ночной атаки украинских БПЛА на Ростовскую область погибли три человека, еще девять граждан пострадали. Об этом в четверг, 18 декабря, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, атаке беспилотников подверглись Ростов, Батайск и Таганрог.

— Из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три — получили ранения. Пожар потушен на площади 20 квадратных метров, — написал он в Telegram-канале.

В Батайске пострадали семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали, одного из них не удалось спасти.

Ранее Юрий Слюсарь сообщал, что судно повреждено в порту Ростова-на-Дону после атаки Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, среди экипажа имеются жертвы. Также он писал, что в Ростове-на-Дону и Батайске повреждена инфраструктура из-за воздушной атаки ВСУ. По его словам, в Ростове разрушения получил строящийся многоэтажный дом в западном районе города. В Батайске загорелись два частных дома.

