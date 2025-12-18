Два члена экипажа погибли на грузовом судне в Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА

В результате ночной атаки украинских БПЛА на Ростовскую область погибли три человека, еще девять граждан пострадали. Об этом в четверг, 18 декабря, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его словам, атаке беспилотников подверглись Ростов, Батайск и Таганрог.
— Из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три — получили ранения. Пожар потушен на площади 20 квадратных метров, — написал он в Telegram-канале.
В Батайске пострадали семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали, одного из них не удалось спасти.
Ранее Юрий Слюсарь сообщал, что судно повреждено в порту Ростова-на-Дону после атаки Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, среди экипажа имеются жертвы. Также он писал, что в Ростове-на-Дону и Батайске повреждена инфраструктура из-за воздушной атаки ВСУ. По его словам, в Ростове разрушения получил строящийся многоэтажный дом в западном районе города. В Батайске загорелись два частных дома.