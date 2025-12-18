Ричмонд
Житель Батайска скончался в больнице после атаки украинских беспилотников

Житель Батайска Ростовской области умер в больнице, получив ранения при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

Ранения получили семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте. Трое были госпитализированы в батайскую больницу скорой помощи, один из них скончался в медучреждении.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления получившим ранения людям», — написал Слюсарь.

Также погибли двое членов экипажа танкера в порту Ростова-на-Дону, где начался пожар после атаки ВСУ. Трое человек получили ранения.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

