Житель Батайска скончался в больнице после атаки украинских беспилотников

Ранения получили семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте. Трое были госпитализированы в батайскую больницу скорой помощи, один из них скончался в медучреждении.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления получившим ранения людям», — написал Слюсарь.
Также погибли двое членов экипажа танкера в порту Ростова-на-Дону, где начался пожар после атаки ВСУ. Трое человек получили ранения.
