Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыты подробности атаки ВСУ на ростовский порт

После атаки украинских БПЛА на порт Ростова случился пожар, есть погибшие и пострадавшие. Об этом заявил глава региона Юрий Слюсарь.

Из-за атаки БПЛА загорелось судно в Ростове, заявил Слюсарь.

После атаки украинских БПЛА на порт Ростова случился пожар, есть погибшие и пострадавшие. Об этом заявил глава региона Юрий Слюсарь.

«Из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три — получили ранения», — заявил Юрий Слюсарь. Его слова опубликованы в telegram-канале. Глава региона отметил, что пожар был потушен на площади 20 кв. м.

Также из-за атаки БПЛА в Батайске пострадало семь человек. Четверым была оказана помощь на месте, а трое были госпитализированы. Один из них скончался от полученных ранений.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше