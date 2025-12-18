Раскрыты подробности атаки ВСУ на ростовский порт

Из-за атаки БПЛА загорелось судно в Ростове, заявил Слюсарь.
После атаки украинских БПЛА на порт Ростова случился пожар, есть погибшие и пострадавшие. Об этом заявил глава региона Юрий Слюсарь.
«Из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три — получили ранения», — заявил Юрий Слюсарь. Его слова опубликованы в telegram-канале. Глава региона отметил, что пожар был потушен на площади 20 кв. м.
Также из-за атаки БПЛА в Батайске пострадало семь человек. Четверым была оказана помощь на месте, а трое были госпитализированы. Один из них скончался от полученных ранений.