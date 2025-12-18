Ричмонд
Власти уточнили данные о погибших на танкере в Ростове: жертвами атаки ВСУ стали два человека

Губернатор Слюсарь: при атаке БПЛА на танкер в Ростове погибли два члена экипажа.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 18 декабря ВСУ атаковали гражданские объекты в Ростовской области. Под ударом оказались Ростов, Таганрог и Батайск. При атаке БПЛА на ростовский порт погибли два человека, еще трое пострадали. Они стали жертвами пожара на танкере. Об этом оповестил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Он сообщил, что пожар на танкере охватил 20 квадратных метров площади. Возгорание удалось оперативно потушить.

«Из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три — получили ранения… В многоэтажной новостройке в западной части города, по данным спасательных служб, никто не пострадал», — написал Юрий Слюсарь.

Прошлой ночью дроны атаковали Краснодарский край. Повреждены не менее пяти частных домов, два человека пострадали. Раненых оперативно доставили в больницу.

