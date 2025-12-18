Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В российском городе в результате атаки БПЛА ВСУ один человек погиб, семеро пострадали

В результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины на город Батайск Ростовской области пострадали семь человек, один из них скончался.

В результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины на город Батайск Ростовской области пострадали семь человек, один из них скончался. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

По его данным, четверым пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, ещё трое были госпитализированы в Батайскую центральную городскую больницу, где один из них умер от полученных ранений.

Напомним, что Слюсарь информировал о повреждении строящегося многоэтажного дома в Ростове-на-Дону и о возгорании двух частных домов в Батайске в результате воздушной атаки.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА ВСУ повреждено судно, есть жертвы.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше