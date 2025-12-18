В российском городе в результате атаки БПЛА ВСУ один человек погиб, семеро пострадали

В результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины на город Батайск Ростовской области пострадали семь человек, один из них скончался. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.
По его данным, четверым пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, ещё трое были госпитализированы в Батайскую центральную городскую больницу, где один из них умер от полученных ранений.
Напомним, что Слюсарь информировал о повреждении строящегося многоэтажного дома в Ростове-на-Дону и о возгорании двух частных домов в Батайске в результате воздушной атаки.
Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА ВСУ повреждено судно, есть жертвы.
