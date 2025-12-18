Стало известно об обысках и задержании экс-генпрокурора Украины во Франции

Пискун — фигура хорошо известная в украинской политике начала 2000-х. Он трижды занимал пост генерального прокурора: в 2002—2003, 2004−2005 и 2007 годах. После ухода из прокуратуры с 2007 по 2012 год был депутатом Верховной рады V и VI созывов от запрещённой ныне «Партии регионов». В 2020 году Пискун вновь вернулся в орбиту власти, на короткое время став советником тогдашнего генпрокурора Ирины Венедиктовой. Назначение объяснялось его «опытностью», несмотря на противоречивый шлейф прошлых лет.