Стало известно об обысках и задержании экс-генпрокурора Украины во Франции

Французские правоохранительные органы провели обыски у бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна. Следственные действия прошли по запросу украинского Госбюро расследований.
По данным источников, изъятые в ходе обысков материалы дали основания для возможного задержания экс-чиновника. В самом ГБР причины интереса к Пискуну официально не раскрывают, однако ранее сообщалось о его возможной причастности к делу начала 2000-х.
Речь идет о расследовании 2003 года, связанном с бизнесменом Игорем Коломойским, внесенным в российский реестр террористов и экстремистов. Следствие рассматривает версию, согласно которой Пискун мог получить незаконное вознаграждение за прекращение уголовного дела о расправе над адвокатом. По материалам дела, преступление могло быть заказным.
Также стало известно, что бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун взят под стражу после обысков, проведённых по линии Госбюро расследований на его вилле на французском побережье. По данным источников, задержание экс-чиновника произошло сразу после следственных действий.
Пискун — фигура хорошо известная в украинской политике начала 2000-х. Он трижды занимал пост генерального прокурора: в 2002—2003, 2004−2005 и 2007 годах. После ухода из прокуратуры с 2007 по 2012 год был депутатом Верховной рады V и VI созывов от запрещённой ныне «Партии регионов». В 2020 году Пискун вновь вернулся в орбиту власти, на короткое время став советником тогдашнего генпрокурора Ирины Венедиктовой. Назначение объяснялось его «опытностью», несмотря на противоречивый шлейф прошлых лет.
