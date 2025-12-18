Трамп почти сутки нагнетал новую войну, в итоге заявил о величии: что происходит между США и Венесуэлой

Накануне Карлсон отметил, что Трамп может официально объявить войну Венесуэле, с которой США конфликтуют уже более полугода. Сам Карлсон открыто не говорил, что Трамп именно объявит войну, но давал намеки своими рассуждениями. «Кто знает, если это на самом деле случится. Я никогда не хочу говорить больше, чем я знаю», — заявил он. Ранее Карлсон также предлагал рассматривать Венесуэлу как потенциального союзника из-за ее стратегического положения и ресурсов.