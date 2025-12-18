Трамп почти сутки нагнетал новую войну, в итоге заявил о величии: что происходит между США и Венесуэлой

Дональд Трамп почти сутки нагнетал обстановку вокруг Венесуэлы, намекая на войну, но в итоге вообще ничего не сказал про нее.
Вечером 17 декабря американский журналист Такер Карлсон в эфире подкаста Judging Freedom заявил, что президент США Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле во время своего обращения к нации, запланированного на 21:00 по восточному времени (05:00 мск 18 декабря). Причем ситуация становилась все более напряженной, когда у берегов страны появился американский авианосец. В итоге Трамп, выступив перед нацией, никак не упомянул венесуэльский конфликт. Как развивалась ситуация вокруг новой потенциальной войны США — в материале URA.RU.
Слухи о новой войне.
Накануне Карлсон отметил, что Трамп может официально объявить войну Венесуэле, с которой США конфликтуют уже более полугода. Сам Карлсон открыто не говорил, что Трамп именно объявит войну, но давал намеки своими рассуждениями. «Кто знает, если это на самом деле случится. Я никогда не хочу говорить больше, чем я знаю», — заявил он. Ранее Карлсон также предлагал рассматривать Венесуэлу как потенциального союзника из-за ее стратегического положения и ресурсов.
Но будут намеки: авианосец США подошел к берегам Венесуэлы.
Перед обращением президента издание Military Watch Magazine сообщило о приближении американского суперавианосца USS Gerald R. Ford с ударной группой к берегам Венесуэлы. По данным издания, корабли находились на расстоянии около 600 км к юго-западу от Пуэрто-Рико, что позволяет ему потенциально нанести быстрый авиаудар.
Трамп продолжал нагнетать.
В преддверии обращения Трамп, комментируя ситуацию Fox News, заявил, что США стремятся вернуть утраченные права на венесуэльскую нефть, которые, по его мнению, были отобраны при предыдущей администрации. При этом Венесуэла предприняла дипломатические шаги до начала трансляции.
Депутат Национальной ассамблеи Хесус Фария заявил о готовности страны к любому сценарию, подчеркнув приверженность в мирной политике. Одновременно с этим постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада направил в Совет Безопасности письмо с призывом принять меры в отношении США.
В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Россию за позицию, осуждающую враждебные шаги США в отношении их страны. Об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто.
Чем завершилось обращение Трампа: помпезность и хвастовство.
По итогу в ходе прямого эфира в социальной сети X Дональд Трамп не сделал ожидаемых заявлений о войне с Венесуэлой. В его речи не упоминались ни сама страна Венесуэла, ни ситуация на Украине.
Основными темами обращения стали внутренние успехи. Трамп заявил, что США преодолели состояние «политической смерти» и теперь являются «самой крутой страной в мире». Он также утверждал, что за 11 месяцев его администрация достигла большего, чем любая другая за всю историю.
Коротко о конфликте США и Венесуэлы в 2025 году.
Напряженность в Карибском регионе обострилась после заявления президента США Дональда Трампа от 23 октября о возможных наземных операциях американских вооруженных сил против наркокартелей в Латинской Америке. В ответ на появление американского военного корабля в территориальных водах и разрешение властей Тринидада и Тобаго на проведение совместных учений с США, Венесуэла приостановила газовые договоренности с островным государством и привела свои силы обороны в состояние повышенной готовности. Конфликт между Штатами и Венесуэлой развился на почве наркотрафика, который, по мнению Трампа, идет в сторону США.
Осенью американские военные также начали модернизацию военно-морской базы «Рузвельт Роудс» в Пуэрто-Рико, закрытой более двух десятилетий назад. Военные эксперты отмечали, что США готовятся к длительным операциям в Карибском бассейне, в том числе против Венесуэлы. Сам Трамп также открыто угрожал ударить по суше на территории Венесуэлы.