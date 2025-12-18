Ричмонд
Акушер Сурсяков предупредил об опасности родов в воде на дому

Врач-акушер Сурсяков объяснил, почему мог погибнуть ребенок, роды которого приняли дома в надувном бассейне в московской многоэтажке.

Источник: Аргументы и факты

Врач-акушер, гинеколог, кандидат медицинских наук Владимир Сурсяков объяснил aif.ru, почему мог погибнуть младенец, роды которого приняли дома в надувном бассейне в квартире в Москве.

Как сообщалось, это были так называемые «водные роды». Появившийся на свет ребенок около получаса находился в воде. Спустя час мальчик перестал дышать, врачам не удалось реанимировать младенца. Саму роженицу — блогершу Айшу — госпитализировали. Инцидент произошел 13 декабря.

«Есть разница — рожать в воде или рожать в воду. Это принципиальная разница. В воде роды длятся гораздо дольше, и в определенной степени такой способ некоторым облегчает боль. Но в целом обычно мешает и далеко не всем нравится. Первый период родов, когда идут схватки, пока детеныш еще внутри находится, можно находиться в воде, но потом все равно нужно вылезти», — сказал Сурсяков.

Врач констатировал, что в данном случае, вероятно, ребенка родили в воду.

«То есть ребенок, скорее всего, банально захлебнулся: его не успели вытащить мгновенно, или он сделал вдох быстрее, чем ожидали. Естественно, часть легких новорожденного заполнилась водой, а часть открылась чуть позже, когда он вынырнул, и из-за этого еще какое-то время мог пожить. Но все равно это приводит, по сути, к утоплению. Такие вещи, конечно, не стоит делать, тем более дома», — подытожил Сурсяков.

СК РФ после инцидента возбудил уголовное дело. Была задержана женщина, принимавшая роды, в ближайшее время ей предъявят обвинение. В ведомстве отметили, что у фигурантки нет высшего медицинского образования и квалификации по направлению подготовки «Акушерство и гинекология».