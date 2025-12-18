Акушер Сурсяков предупредил об опасности родов в воде на дому

«То есть ребенок, скорее всего, банально захлебнулся: его не успели вытащить мгновенно, или он сделал вдох быстрее, чем ожидали. Естественно, часть легких новорожденного заполнилась водой, а часть открылась чуть позже, когда он вынырнул, и из-за этого еще какое-то время мог пожить. Но все равно это приводит, по сути, к утоплению. Такие вещи, конечно, не стоит делать, тем более дома», — подытожил Сурсяков.