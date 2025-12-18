Названо число погибших при ночной атаке на Ростовскую область

В результате ночной атаки беспилотников Вооружённых сил Украины на Ростовскую область погибли четыре человека, ещё девять получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.
Удары пришлись на Ростов, Батайск и Таганрог. В порту Ростова-на-Дону загорелось грузовое судно, в результате чего погибли два члена экипажа и трое были ранены. Пожар на площади 20 квадратных метров был потушен. Мэр города Александр Скрябин уточнил, что возгорание произошло на танкере у причала в западном жилом массиве, разлива нефтепродуктов удалось избежать.
В Батайске пострадали семь человек: четверым помощь оказали на месте, троих госпитализировали, один из них скончался. Также в городе загорелись два частных дома.
В Ростове повреждения получила строящаяся многоэтажка в западном районе: два корпуса здания пострадали на уровне пятого этажа, где зафиксированы повреждения и задымление. При этом в многоэтажном здании, подвергшемся атаке, жертв среди жильцов нет.
