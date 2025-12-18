Названо число погибших при ночной атаке на Ростовскую область

Удары пришлись на Ростов, Батайск и Таганрог. В порту Ростова-на-Дону загорелось грузовое судно, в результате чего погибли два члена экипажа и трое были ранены. Пожар на площади 20 квадратных метров был потушен. Мэр города Александр Скрябин уточнил, что возгорание произошло на танкере у причала в западном жилом массиве, разлива нефтепродуктов удалось избежать.