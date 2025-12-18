Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Многодетные семьи и родители детей-инвалидов в Башкирии смогут получить деньги вместо участка

В 2026 году в Башкирии многодетным выплатят компенсацию за землю.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии семьи, воспитывающие трех и более детей или ребенка-инвалида, могут выбрать альтернативу. Вместо бесплатного земельного участка для строительства дома они смогут получить единовременную денежную выплату в 2026 году. Соответствующее решение было утверждено премьер-министром республики Андреем Назаровым 12 декабря.

Согласно постановлению, право на такую компенсацию имеют те, кто встал на специальный учет до конца 2025 года.

Напомним, что закон гарантирует многодетным семьям и родителям детей-инвалидов однократное и бесплатное предоставление земли для строительства. Теперь у них появится выбор: получить участок или денежную выплату.

Чтобы оформить компенсацию, необходимо подать заявление в администрацию того муниципалитета, где проживает семья. Жителям Уфы можно также обратиться напрямую в Министерство земельных и имущественных отношений республики.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.