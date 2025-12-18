Многодетные семьи и родители детей-инвалидов в Башкирии смогут получить деньги вместо участка

В Башкирии семьи, воспитывающие трех и более детей или ребенка-инвалида, могут выбрать альтернативу. Вместо бесплатного земельного участка для строительства дома они смогут получить единовременную денежную выплату в 2026 году. Соответствующее решение было утверждено премьер-министром республики Андреем Назаровым 12 декабря.
Согласно постановлению, право на такую компенсацию имеют те, кто встал на специальный учет до конца 2025 года.
Напомним, что закон гарантирует многодетным семьям и родителям детей-инвалидов однократное и бесплатное предоставление земли для строительства. Теперь у них появится выбор: получить участок или денежную выплату.
Чтобы оформить компенсацию, необходимо подать заявление в администрацию того муниципалитета, где проживает семья. Жителям Уфы можно также обратиться напрямую в Министерство земельных и имущественных отношений республики.
