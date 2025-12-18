Самолет рейса Алматы — Бангкок совершил вынужденную посадку в Дели

«Самолет со 138 пассажирами вылетел из Алматы в 01:00 и приземлился в Дели в 05:51 в штатном режиме. Всем пассажирам предоставляется питание, оформлены временные визы, авиакомпания решает вопрос размещения пассажиров в гостинице. Параллельно готовится резервный борт для продолжения рейса в Бангкок», — сообщили в компании.