Самолет рейса Алматы — Бангкок совершил вынужденную посадку в Дели

Готовится резервный борт для отправки пассажиров в Таиланд.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 18 дек — Sputnik. Авиакомпания Air Astana сообщила о том, что рейс KC931 по маршруту Алматы — Бангкок, совершил посадку в аэропорту Дели по технической причине.

«Самолет со 138 пассажирами вылетел из Алматы в 01:00 и приземлился в Дели в 05:51 в штатном режиме. Всем пассажирам предоставляется питание, оформлены временные визы, авиакомпания решает вопрос размещения пассажиров в гостинице. Параллельно готовится резервный борт для продолжения рейса в Бангкок», — сообщили в компании.

Ранее по тому же направлению произошел инцидент. С рейса Алматы — Бангкок сняли четверых иностранцев из-за драки на борту, двое из них были пьяны.

В итоге на участников драки завели уголовное дело, двоих отправили в изолятор.

17 декабря произошел инцидент на рейсе Алматы — Астана авиакомпании Air Astana. Командир экипажа подал сигнал бедствия из-за задымления в самолете. Среди пассажиров и экипажа пострадавших нет, сообщили в компании.