Авиакомпания Air India случайно нашла самолёт, пропавший 13 лет назад

Ситуация вскрылась, когда администрация аэропорта потребовала убрать воздушное судно с территории. Изначально Air India отрицала, что судно принадлежит ей, но внутренний аудит подтвердил, что 30-тонный Boeing — тот самый, который числился пропавшим.
За 13 лет стоянки компании был выставлен счёт на 114 тысяч долларов за обслуживание и парковку, который уже оплачен. Предполагается, что к исчезновению самолёта из учёта привела текучесть кадров и проблемы с документацией. Дальнейшая судьба лайнера не уточняется.
