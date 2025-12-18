Ричмонд
Авиакомпания Air India случайно нашла самолёт, пропавший 13 лет назад

Авиакомпания Air India признала, что обнаружила свой пассажирский самолёт Boeing 737−200, который считался потерянным более десяти лет. Как сообщает The Sun, лайнер всё это время простоял в аэропорту Калькутты.

Ситуация вскрылась, когда администрация аэропорта потребовала убрать воздушное судно с территории. Изначально Air India отрицала, что судно принадлежит ей, но внутренний аудит подтвердил, что 30-тонный Boeing — тот самый, который числился пропавшим.

За 13 лет стоянки компании был выставлен счёт на 114 тысяч долларов за обслуживание и парковку, который уже оплачен. Предполагается, что к исчезновению самолёта из учёта привела текучесть кадров и проблемы с документацией. Дальнейшая судьба лайнера не уточняется.

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс из Москвы в Пхукет, подал сигнал бедствия над Подмосковьем. В течение часа Boeing 777−200 летал кругами в районе Ступино, вырабатывая топливо перед возможной вынужденной посадкой. После самолёт благополучно приземлился в Домодедово, никто из пассажиров не пострадал.

