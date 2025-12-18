Ричмонд
Омичка погибла при пожаре в пятиэтажке

Также из-за возгорания в Калачинске была травмирована женщина.

Пресс-служба МЧС по Омской области в четверг, 18 декабря 2025 года, сообщила об итогах пршедших суток.

По данным ведомства, 17 декабря на 6 линии в Омске горела квартира в пятиэтажном доме. Площадь пожара составила 3 квадрата, его ликвидировали 11 сотрудников МЧС России, задействовав 4 единицы техники. На пожаре, как сообщили в региональном МЧС, погибла женщина.

Кроме того, 17 декабря горела квартира в Калачинске в трехэтажном многоквартирном доме.

«На момент прибытия первого подразделения шел дым из окна квартиры на 3 этаже. Самостоятельно до прибытия пожарной охраны по лестничным маршам эвакуировались 22 человека, из них 3 ребенка. Пожар на 2 квадратах ликвидировали 10 сотрудников МЧС России, задействовав 3 единицы техники», — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что на пожаре травмирована женщина.

Причины пожара установят дознаватели МЧС.