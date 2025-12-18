Омичка погибла при пожаре в пятиэтажке

По данным ведомства, 17 декабря на 6 линии в Омске горела квартира в пятиэтажном доме. Площадь пожара составила 3 квадрата, его ликвидировали 11 сотрудников МЧС России, задействовав 4 единицы техники. На пожаре, как сообщили в региональном МЧС, погибла женщина.