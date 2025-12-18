Ричмонд
Нож пронесли мимо сработавшей рамки: в СК предъявили обвинения подростку и охраннице после нападения в школе Петербурга

СК предъявил обвинение подростку, напавшему на учительницу в Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Следственные органы Санкт-Петербурга выдвинули официальные обвинения по делу о нападении на учительницу. Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по городу, обвинение предъявлено двум лицам: 15-летнему школьнику и сотруднице частного охранного предприятия.

Подростка обвиняют в покушении на убийство. По версии следствия, он 15 декабря нанес педагогу ножевые ранения в школе. В ходе следственных действий ученик частично признал свою вину, однако отрицает, что между ним и потерпевшей существовал какой-либо конфликт. В ближайшее время суд должен будет решить вопрос о мере пресечения для несовершеннолетнего обвиняемого.

Второй фигуранткой дела стала сотрудница охраны, работавшая в учебном заведении. Ей инкриминируют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, металлодетектор на входе в школу сработал, когда через него проходил ученик, однако охранница не провела положенный досмотр, что позволило пронести нож в здание. Женщина вину признала полностью.

Как писал сайт KP.RU, 15 декабря в Петербурге девятиклассник напал на педагога с ножом прямо в учебном классе. Инцидент произошел в школе № 191. По информации следствия, поводом для встречи ученика с педагогом стала необходимость переписать контрольную работу. В какой-то момент, когда преподаватель отвернулась, подросток нанес ей удар ножом в спину.