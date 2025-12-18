Нож пронесли мимо сработавшей рамки: в СК предъявили обвинения подростку и охраннице после нападения в школе Петербурга

Подростка обвиняют в покушении на убийство. По версии следствия, он 15 декабря нанес педагогу ножевые ранения в школе. В ходе следственных действий ученик частично признал свою вину, однако отрицает, что между ним и потерпевшей существовал какой-либо конфликт. В ближайшее время суд должен будет решить вопрос о мере пресечения для несовершеннолетнего обвиняемого.