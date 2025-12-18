В Приангарье в ДТП с пассажирским автобусом пострадали 11 человек

«Нижнеудинская межрайонная прокуратура организовала проверку по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса, перевозившего работников местного предприятия. По предварительным данным, на 5-м км автодороги “Нижнеудинск — поселок Шумский” произошел наезд микроавтобуса, перевозившего работников предприятия, на стоявший на полосе движения автобетоносмеситель. В результате ДТП пострадали 11 человек. 10 человек доставлены в местную больницу», — сообщили в прокуратуре.