Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приангарье в ДТП с пассажирским автобусом пострадали 11 человек

ИРКУТСК, 18 декабря. /ТАСС/. 11 человек пострадали в ДТП с автобетоносмесителем и автобусом, который перевозил сотрудников одного из предприятий в Нижнеудинском районе Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

Источник: РИА "Новости"

«Нижнеудинская межрайонная прокуратура организовала проверку по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса, перевозившего работников местного предприятия. По предварительным данным, на 5-м км автодороги “Нижнеудинск — поселок Шумский” произошел наезд микроавтобуса, перевозившего работников предприятия, на стоявший на полосе движения автобетоносмеситель. В результате ДТП пострадали 11 человек. 10 человек доставлены в местную больницу», — сообщили в прокуратуре.