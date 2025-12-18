В Челябинской области суд оставил под стражей обвиняемую в давнем убийстве оператора АЗС

Расследование дела велось долго, и после повторного анализа материалов, допроса свидетелей и использования полиграфа удалось установить всех участников преступления. Всем фигурантам предъявлены обвинения в разбое и убийстве, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.