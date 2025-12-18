Ричмонд
Shot: Дрон-разведчик США шпионит в акватории Черного моря

Американский разведывательный беспилотник ведет полеты в акватории Черного моря. По данным Shot, дрон находится в нейтральном воздушном пространстве.

БПЛА США RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10 летает кругами со стороны Севастополя и ведет разведку в районе Крыма.

Отмечается, что несколько часов назад беспилотник вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии. Он пролетел над Грецией и Болгарией, некоторое время кружил в районе Варны, после чего вышел на дежурство над Черным морем.

Сообщается, что Global Hawk способен подниматься на высоту до 18 тысяч метров и имеет дальность полета более 23 тысяч километров. Максимальное время нахождения дрона в воздухе составляет до 36 часов, передает Telegram-канал.

8 декабря над акваторией Черного моря начал кружить самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint британских Военно-Воздушных сил. Из-за его присутствия самолету авиакомпании «Победа» пришлось повысить высоту полета на 300 метров.

