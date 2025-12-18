Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинские чиновники-фигуранты дела о превышении полномочий останутся в СИЗО

Суд оставил под стражей Романа Менжинского, Александра Богашова и Эльдара Белоусова.

Источник: Комсомольская правда

Суд продлил меру пресечения управделами губернатора Челябинской области Роману Менжинскому, бывшему вице-губернатору Александру Богашову и министру имущества региона Эльдару Белоусову. Все трое останутся в СИЗО до 23 марта 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

Белоусова, Богашова и Менжинского задержали сотрудники ФСБ и Следственного комитета в июле нынешнего года. Чиновники стали фигурантами уголовного дела о превышении полномочий. По версии следствия, они причастны к незаконному строительству оздоровительного комплекса за 50 млн рублей.