Челябинские чиновники-фигуранты дела о превышении полномочий останутся в СИЗО

Белоусова, Богашова и Менжинского задержали сотрудники ФСБ и Следственного комитета в июле нынешнего года. Чиновники стали фигурантами уголовного дела о превышении полномочий. По версии следствия, они причастны к незаконному строительству оздоровительного комплекса за 50 млн рублей.