Челябинские чиновники-фигуранты дела о превышении полномочий останутся в СИЗО

Суд продлил меру пресечения управделами губернатора Челябинской области Роману Менжинскому, бывшему вице-губернатору Александру Богашову и министру имущества региона Эльдару Белоусову. Все трое останутся в СИЗО до 23 марта 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.
Белоусова, Богашова и Менжинского задержали сотрудники ФСБ и Следственного комитета в июле нынешнего года. Чиновники стали фигурантами уголовного дела о превышении полномочий. По версии следствия, они причастны к незаконному строительству оздоровительного комплекса за 50 млн рублей.