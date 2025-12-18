Ричмонд
Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 77 украинских дрона над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 77 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в четверг, 18 декабря, сообщили в Минобороны РФ.

Новость дополняется.

