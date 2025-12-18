Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили над четырьмя регионами России и Чёрным морем 47 БПЛА

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за ночь 47 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Больше всего дронов было ликвидировано над Брянской областью (31). Ещё пять БПЛА сбили над Чёрным морем, по четыре — над Крымом и Белгородской областью, три — над Ростовской областью.

При этом с 20:00 мск 17 декабря до 07:00 мск 18 декабря дежурные средства ПВО ликвидировали 77 украинских дронов, уточнили в ведомстве.

Повреждения получил танкер в порту Ростова-на-Дону. Кроме того, погибли двое членов экипажа, ещё трое получили ранения. Также в городе пострадала строящаяся многоэтажка.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше