Силы ПВО за ночь сбили над четырьмя регионами России и Чёрным морем 47 БПЛА

Больше всего дронов было ликвидировано над Брянской областью (31). Ещё пять БПЛА сбили над Чёрным морем, по четыре — над Крымом и Белгородской областью, три — над Ростовской областью.
При этом с 20:00 мск 17 декабря до 07:00 мск 18 декабря дежурные средства ПВО ликвидировали 77 украинских дронов, уточнили в ведомстве.
Повреждения получил танкер в порту Ростова-на-Дону. Кроме того, погибли двое членов экипажа, ещё трое получили ранения. Также в городе пострадала строящаяся многоэтажка.
