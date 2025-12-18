11 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Нижнеудинском районе

Правоохранители предварительно установили, что 17 декабря около 21.00 водитель микроавтобуса Mercedes-Benz перевозил сотрудников одного из предприятий. Минивэн врезался в стоящий на дороге автобетоносмеситель Dongfeng в неисправном состоянии. Грузовик стоял на проезжей части без включенной аварийной сигнализации и других опознавательных знаков.