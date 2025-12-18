Ричмонд
11 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Нижнеудинском районе

Водитель минивэна врезался в стоящий на дороге грузовик.

Источник: ГУ МВД

IrkutskMedia, 18 декабря. В Нижнеудинском районе произошло ДТП с участием микроавтобуса. Есть пострадавшие. Авария произошла на 5-м км автодороги Нижнеудинск — поселок Шумский. Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Иркутской области.

Правоохранители предварительно установили, что 17 декабря около 21.00 водитель микроавтобуса Mercedes-Benz перевозил сотрудников одного из предприятий. Минивэн врезался в стоящий на дороге автобетоносмеситель Dongfeng в неисправном состоянии. Грузовик стоял на проезжей части без включенной аварийной сигнализации и других опознавательных знаков.

Водитель и 10 пассажиров микроавтобуса получили травмы. Девять человек были доставлены в Нижнеудинскую районную больницу. В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося.

Ранее агентство сообщало, что в Черемховском районе сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого погиб молодой водитель. Дорожный инцидент произошел сегодня ночью на 8-м км автодороги «Черемхово — Свирск» вблизи деревни Петровка.