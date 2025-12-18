Ричмонд
В Челябинской области накрыли подпольное производство алкоголя

В ходе обысков изъято оборудование для производства, более 2,5 тысяч бутылок готовой продукции без маркировки на сумму свыше 1 миллиона рублей.

Источник: ГУ МВД

В селе Нижняя Санарка Троицкого района Челябинской области полицейские ликвидировали подпольное производство контрафактного алкоголя. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

В рейде участвовали оперативники Управления экономической безопасности и бойцы Росгвардии. На нескольких частных домовладениях были обнаружены цеха. В ходе обысков изъято оборудование для производства, более 2,5 тысяч бутылок готовой продукции без маркировки на сумму свыше 1 миллиона рублей, а также более 1 тонны технического спирта и большая партия пустой тары с этикетками.

По версии следствия, действовала организованная группа. Каждый её член выполнял определённую роль: кто-то производил суррогат, другие занимались хранением и сбытом. Изъятая продукция направлена на экспертизу. На основании её результатов будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье о производстве и сбыте немаркированных товаров.

Сейчас оперативники устанавливают всех причастных к этой противоправной деятельности лиц.