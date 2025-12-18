В Челябинской области накрыли подпольное производство алкоголя

В рейде участвовали оперативники Управления экономической безопасности и бойцы Росгвардии. На нескольких частных домовладениях были обнаружены цеха. В ходе обысков изъято оборудование для производства, более 2,5 тысяч бутылок готовой продукции без маркировки на сумму свыше 1 миллиона рублей, а также более 1 тонны технического спирта и большая партия пустой тары с этикетками.