В центре Екатеринбурга встали трамваи из-за коммунальной аварии

В Екатеринбурге утром 18 декабря 2025 года на перекрестке улиц Гагарина и Малышева остановилось движение трамваев из-за коммунальной аварии. На месте работают сотрудники аварийной службы. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал читатель.