В центре Екатеринбурга встали трамваи из-за коммунальной аварии

В Екатеринбурге утром 18 декабря 2025 года на перекрестке улиц Гагарина и Малышева остановилось движение трамваев из-за коммунальной аварии. На месте работают сотрудники аварийной службы. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал читатель.
— На перекрестке аварийка перегородила трамвайные пути. Трамваи в обе стороны встали. Что-то с проводами, видимо, — сообщил очевидец.
В городском департаменте транспорта информацию об инциденте подтвердили. Сообщается, что ограничения движения коснулась маршрутов № 8, 12, 13, 15 и 23.
На месте ЧП работает аварийная служба. Фото: читатель «КП».
— Движение троллейбусов сохраняется на автономном ходу, — уточнили в ведомстве.