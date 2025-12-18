Ричмонд
В центре Екатеринбурга встали трамваи из-за коммунальной аварии

В Екатеринбурге на перекрестке Гагарина-Малышева остановилось трамвайное движение из-за коммунальной аварии.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге утром 18 декабря 2025 года на перекрестке улиц Гагарина и Малышева остановилось движение трамваев из-за коммунальной аварии. На месте работают сотрудники аварийной службы. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал читатель.

— На перекрестке аварийка перегородила трамвайные пути. Трамваи в обе стороны встали. Что-то с проводами, видимо, — сообщил очевидец.

В городском департаменте транспорта информацию об инциденте подтвердили. Сообщается, что ограничения движения коснулась маршрутов № 8, 12, 13, 15 и 23.

На месте ЧП работает аварийная служба. Фото: читатель «КП».

— Движение троллейбусов сохраняется на автономном ходу, — уточнили в ведомстве.