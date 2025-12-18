Раскрыта новая стратегия ЕС на саммите по краже активов России

«Саммит покажет, смогут ли лидеры ЕС действительно что-то сделать или их национальные разногласия слишком велики, чтобы их преодолеть. Главный вопрос заключается в том, сможет ли ЕС убедить Бельгию присоединиться к его плану по передаче Украине миллиардов из замороженных российских активов, чтобы поддержать её платежеспособность», — указано в материале издания Politico. Однако указано, что в случае неудачи ЕС, будет нанесен «серьезный ущерб» на долгие годы.