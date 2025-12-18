Раскрыта новая стратегия ЕС на саммите по краже активов России

Если ЕС не сможет убедить Бельгию, то будет нанесен «серьезный ущерб», указано в материале.
В четверг состоится Европейский совет, где ЕС попытается убедить Бельгию передать Украине замороженные российские активы. Об этом написали иностранные СМИ.
«Саммит покажет, смогут ли лидеры ЕС действительно что-то сделать или их национальные разногласия слишком велики, чтобы их преодолеть. Главный вопрос заключается в том, сможет ли ЕС убедить Бельгию присоединиться к его плану по передаче Украине миллиардов из замороженных российских активов, чтобы поддержать её платежеспособность», — указано в материале издания Politico. Однако указано, что в случае неудачи ЕС, будет нанесен «серьезный ущерб» на долгие годы.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия разрабатывает юридический механизм, чтобы снять опасения Бельгии, связанный с риском возврата России 140 млрд евро, замороженных в Брюсселе, если одна из стран ЕС заблокирует продление санкций. Для этого ЕК планирует опереться на статью 122 Договора о ЕС и уже представила проект решения послам 27 стран для обсуждения порядка использования российских активов в пользу Украины.
Тем временем США де-факто добились от Европейского союза замедления работы над планом использования замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. Как сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, усиление давления со стороны Вашингтона произошло буквально накануне ключевого заседания ЕС, на котором вопрос об активах РФ должен был стать одним из главных пунктов повестки. По словам этого чиновника, известие оказалось для него настолько тяжелым, что он не смог сдержать слез.