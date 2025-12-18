Защита Фургала обжаловала его 25-летний приговор

Первый приговор Фургалу вынес Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года. Тогда он был осужден к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в организации двух убийств (бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зори) и одного покушения на убийство (на предпринимателя Александра Смольского) в начале 2000-х годов. Обжалование успеха не имело.