В Волгодонске задержали студентку колледжа по подозрению в попытке теракта

«В Волгодонске предотвратили террористический акт, подготовленный спецслужбами киевского режима в месте массового скопления людей», — отметили в ФСБ. Патрульный нарядом полиции в центре города в районе парка «Юность» задержал 16-летнюю студентку одного из областных колледжей, направлявшуюся к зданию городской администрации с увесистым рюкзаком, который вызвал подозрение у полицейских.
Прибывшие на место взрывотехники ФСБ подтвердили наличие в рюкзаке взрывчатки. «В результате разминирования установлено, что в рюкзаке студентки находилось СВУ мощностью около 10 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей, снабженное электронным реле времени», — сообщили в ФСБ.
По словам девушки, которую задержали в 12:30, рюкзак она изъяла из тайника около СНТ «Ветеран» на окраине Волгодонска, а к 13:00 должна была доставить его ко входу в городскую администрацию для передачи некоему чиновнику. «Обращает на себя внимание тот факт, что исходя из пояснений студентки, примерно месяц назад она стала очередной жертвой интернет-мошенников. В действительности девушка могла стать “террористкой — смертницей”, — сообщили в ФСБ.
Там отметили, что предотвратить теракт удалось благодаря эффективно выстроенной системе мер по антитеррористическому обеспечению мест массового скопления людей, органов государственной власти и управления, объектов критической инфраструктуры.