В Волгодонске задержали студентку колледжа по подозрению в попытке теракта

По словам девушки, которую задержали в 12:30, рюкзак она изъяла из тайника около СНТ «Ветеран» на окраине Волгодонска, а к 13:00 должна была доставить его ко входу в городскую администрацию для передачи некоему чиновнику. «Обращает на себя внимание тот факт, что исходя из пояснений студентки, примерно месяц назад она стала очередной жертвой интернет-мошенников. В действительности девушка могла стать “террористкой — смертницей”, — сообщили в ФСБ.