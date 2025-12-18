В ДТП с пассажирским автобусом в Приангарье пострадали 11 человек

В дорожно-транспортном происшествии с пассажирским автобусом в Приангарье пострадали 11 человек: водитель и 10 пассажиров. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Иркутской области.
Отмечается, что ЧП случилось вечером 17 декабря на пятом километре автодороги «Нижнеудинск- поселок Шумский». Микроавтобус, который перевозил работников одного из предприятий, наехал на стоявший на полосе движения автобетоносмеситель.
Девять пострадавших отправлены в больницу. В настоящее время автоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Прокуратура области также проведет проверку по факту ДТП.
Кроме того, прокуратура проконтролирует ход и результаты процессуальной проверки следователей по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), оценит законность принятых следователями решений.
Ранее в Чувашии в автомобильной катастрофе на трассе Чебоксары — Сурское оборвались жизни трех человек — чиновников, чья работа была неразрывно связана с родным краем.
17 декабря, в Кугарчинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Авария случилась около 17:00 на 395-м километре автодороги Магнитогорск — Ира.