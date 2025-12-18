Ричмонд
Бизнесмен украл 600 тысяч на капремонте крыш в селе под Хабаровском

В селе Князе-Волконское предпринимателя обвиняют в хищении более 600 тысяч рублей при капитальном ремонте крыш многоквартирных домов.

Источник: SuperOmsk.ru

Речь идёт о работах, выполненных по контракту на сумму свыше 13 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Уголовное дело возбудили по итогам прокурорской проверки. Следствие установило, что в марте 2023 года 66-летний индивидуальный предприниматель заключил договор с Хабаровским краевым фондом капитального ремонта на обновление кровель в жилых домах населённого пункта.

По условиям контракта подрядчик должен был демонтировать старое шиферное покрытие, частично заменить деревянные конструкции, смонтировать водостоки, уложить новую кровлю и обработать элементы крыши огнебиозащитным составом.

Фактически часть работ выполнена не была. Вместо противопожарной обработки древесины предприниматель предоставил заказчику документы с недостоверными сведениями, подтверждающими якобы полное исполнение обязательств. Ущерб фонду капитального ремонта превысил 600 тысяч рублей.

Бизнесмену инкриминировали мошенничество в крупном размере. Материалы дела направлены в Хабаровский районный суд для рассмотрения по существу.